Orkadiéré / Images des retrouvailles entre responsables politiques de l’APR : « Il faut qu’on arrête les ’’On a dit’’, ’’On a dit’’ … Je ne regarde pas dans le rétroviseur » (Abdou K. SALL)

C’est la paix des braves est-on tenté de dire. En prélude à la cérémonie de la pose de la première de l’ENO de Orkadiéré, prévue demain vendredi 04 Mai 2018, les deux responsables politique de l’APR, (parti au pouvoir), du département de Kanel (Matam), que sont l’honorable député et 1er questeur à l’assemblée nationale, maire de Orkadiéré, M. Daouda DIA, et M. Abdou Karim Sall, DG de l’ARTP, natif de orkadiéré se sont retrouvés au grand bonheur des militants et sympathisants. En effet, et c’est un secret de polichinelle, les deux hommes, dans un passé récent n’étaient pas prêts à aller en vacances ensemble. Mais tout ça c’est du passé si l’on en croit la visite surprise effectuée par le maire M. Daouda DIA au domicile de M. Abdou SALL. Devant les populations, les familles et les militants, ils ont tenu à dissiper tout malentendu entre eux. M. Abdou K. SALL, après avoir remercié très vivement son hôte du jour « pour son geste hautement symbolique, qui me va droit au cœur », a tenu à inviter les hommes à la cohésion et à l’union « Il faut qu’on arrête les ’’On a dit’’, ’’On a dit’’ … moi je ne regarde pas dans le rétroviseur » et de préciser « Mon seul combat c’est la réélection du président de la République, je n’ai pas de projet politique à Kanel, encore mois à Orkadiéré ou à Pikine… mon seul projet politique c’est la réélection de Macky SALL dès le 1er tour à 99,99% , parce qu’il faut laisser un petit pourcentage à l’opposition. » Il a au préalable remercié le maire de Orkadiéré , l’équipe municipale qui a octroyé le site devant abriter la 1ère Université de la région de Matam, mais il a aussi salué l’esprit de tous les 12 maires du département qui ont accepté que l’ENO soit construit à Orkadiéré, village centre »