Organisme d’accréditation commun dans l’espace UEMOA : Le sénégalais Marcel Gbaguidi installé Directeur Général

L’expertise sénégalaise a été distinguée au niveau sous-régional avec la nomination de Marcel Gbaguidi à la tête de l’unique organisme d’accréditation, commun aux huit États de l’UEMOA. En effet, la SOAC, la dernière-née des institutions sous régionales de l’espace UEMOA a reconduit à la tête de son conseil d’administration (CA) le Sénégalais Aboubacry Baro. Et par ailleurs, le premier Directeur Général du SOAC, M. Marcel Gbaguidi, est également de nationalité sénégalaise.C’était lors de sa seconde Assemblée Générale (AG) tenu à Abidjan le 30 mars 2018 avec l’appui de la Commission de l’UEMOA. Cette AG a fixé les grandes orientations nécessaires au démarrage effectif des activités de cet unique organisme d’accréditation, commun aux huit États membres, créé en 2010 par le Règlement N°03/2010/CM/UEMOA du Conseil des Ministre de l’UEMOA.Selon une note parvenue à notre rédaction, en marge de l’AG, il a été procédé le 28 mars 2018, au lancement officiel du SOAC, notamment avec la remise des clés de son siège provisoire, par le Ministre de l’Industrie et des Mines de Côte d’Ivoire, M. Souleymane Diarassouba, en présence des représentants résidants des Commission de l’UEMOA et de la CEDEAO et des représentants de l’ONUDI et de l’Union européenne.Avec le SOAC, la région dispose désormais d’une structure d’accréditation de proximité qui permettra de rendre accessible ce service aux laboratoires d’analyse & d’essai, organismes d’inspection et organismes de certification : ces trois types de structures sont appelées organismes d’évaluation de la conformité (OEC). Jusqu’ici, au sein de l’Union, leurs accréditations leur ont été délivrées par des organismes d’accréditation étrangers à des coûts jugés onéreux. L’opérationnalisation des activités du SOAC devrait changer complètement la donne, au bénéfice de l’économie et des populations de l’espace UEMOA.avec ces deux nominations, c’est l’expertise sénégalaise qui est mise en avant : le Sénégal se voit confier par ses pairs les rênes du SOAC, notamment la lourde tâche de sa mise en orbite. En effet, le SOAC est appelé à jouer un rôle déterminant dans le dispositif régional œuvrant pour la protection des consommateurs de la région. A ce stade, il est utile de rappeler que le SOAC est l’une des pièces maitresses du Système Régional d’Accréditation (SRA) de la CEDEAO dont l’objectif est de couvrir les besoins en accréditation de l’ensemble de ses Etats membres. Avec le SOAC, qui assure la vice-présidence du SRA, cet objectif peut être atteint à au moins 50%, les 8 Etats membres de l’UEMOA étant également membres de la CEDEAO qui couvre 15 pays.