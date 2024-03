Organisation de la Présidentielle: la mission d’observation de l’EU relève un scrutin calme, ordonné et efficace.

La mission d’Observation de l’Union européenne (MOE UE) tire un satisfecit dans l’organisation de la présidentielle du 24 mars dernier. La MOE UE dans son rapport présenté, ce 26 mars, a relevé un scrutin calme et bien organisé marqué par une affluence matinale. Le jour du scrutin, les observateurs ont visité 406 bureaux de vote pour suivre les procédures d'ouverture, de vote et de dépouillement.



« Dans l'ensemble, le scrutin a été bien organisé et les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. La grande majorité des bureaux de vote (BV) ont ouvert à l'heure ou dans la demi-heure suivante. Les procédures d'ouverture ont été correctement appliquées dans tous les BV observés. Lors de l'ouverture et tout au long de la journée, tout le matériel électoral était disponible. La CENA a déployé plus de 20 000 contrôleurs et superviseurs sur l'ensemble du pays. De même, des représentants des candidats ont été vus partout, notamment ceux représentant Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye, présents dans plus de 90% des BV observés et contribuant à la transparence du processus. La plupart des observateurs nationaux étaient répartis dans les BV conformément à leur méthodologie d'observation basée sur un échantillonnage. », a précisé la cheffe observatrice de la MOE UE, Malin Björk.



Le processus de vote a été qualifié de calme, ordonné et efficace et a été évalué comme très bon dans 71 % et bon dans 29 % des 406 BV visités par la MOE UE et les procédures de vote ont été largement suivies. De longues files d'attente, démontrant la mobilisation des électeurs, ont été observées le matin dans la plupart des lieux de vote visités. La disposition des BV était adéquate et garantissait le secret du vote dans 98% des cas.



Cependant la MOE EU rapporte dans son rapport que de nombreux électeurs n'ont pas pu voter dans le département de Keur Massar, issu du redécoupage administratif de 2021. La mission a aussi renseigné que dans plusieurs départements, certains BV ont été déplacés vers des locaux nouveaux ou temporaires et les électeurs en ont été informés par des affiches. Dans l'ensemble, aucune irrégularité majeure n'a été constatée. Cependant, quelques cas d'achat de voix ont été observés dans la région de Diourbel.



Présente au Sénégal depuis le 13 janvier 2024 en accord avec le Gouvernement sénégalais, la mision d’observation électorale de l'Union européenne (MOE UE) a déployé à travers le pays 100 observateurs au total de 27 Etats membres de l'UE, ainsi que du Canada, de la Norvège et de la Suisse pour évaluer l'ensemble du processus électoral au regard des normes régionales et internationales en matière d'élections démocratiques et de la législation sénégalaise. Une délégation de cinq Membres du Parlement européen, dirigée par le député européen Javier Nart (Espagne), s'est jointe à la mission et souscrit pleinement à la déclaration de la MOE UE qui entend rester dans le pays pour observer les développements post-électoraux. La MOE UE est indépendante dans ses conclusions et adhère à la Déclaration des principes pour l'observation internationale des élections signée aux Nations Unies en octobre 2005. Elle compte soumettre son rapport aux autorités compétentes après recensements de l’ensemble des informations recensées dans le déroulement du scrutin présidentiel.