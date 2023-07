Orange Guinée Bissau : Mme Nogoye Thérèse Tounkara nommée Directrice Générale

Le Conseil d’Administration félicite la nouvelle directrice pour sa nomination et lui souhaite une réussite totale dans sa mission de poursuivre la croissance de Orange Bissau.

À l’issue de la session de son Conseil d’Administration tenue ce 05 juillet, Mme Nogoye Thérèse Tounkara est nommée Directrice Générale de Orange Guinée Bissau à partir du 17 juillet 2023. Elle remplace M. Brutus Sadou Diakité appelé à d’autres fonctions au sein du groupe Orange. Mme Tounkara était jusque-là était directrice de la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN).Ingénieure diplômée de Télécom Bretagne et de Paris XI et certifiée en gestion d’entreprise à l’Essec Business School, elle a occupé différentes fonctions de directrice dans le Groupe Sonatel.À l’issue de cette nomination, le Conseil d’Administration a adressé ses félicitations à M. Brutus Sadou Diakité pour les bons résultats obtenus à la tête de Orange Guinée Bissau depuis 2020 et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions et responsabilités.