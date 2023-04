Opération de désencombrement: l’État compte lutter contre les bidonville à Dakar (préfet du département de Dakar)

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme zéro bidonville dans la capitale sénégalaise initié par le ministère du logement, de l’urbanisme et de l’hygiène publique, les autorités compétentes compte lutter contre les occupations anarchiques et les bidonvilles.







Ainsi pour marque le coup, la direction générale du cadre de vie et de l’hygiène publique et ses agents, sous la supervision du préfet du département Dakar et les forces de l’ordre, ont procédé ce 6 avril à une opération de désenclavement d’un site occupé illégalement à liberté 6 extension cité Barack. Surpris tard dans la nuit, les occupants qui étaient visiblement pas prêt à recevoir la visite des autorités, n’ont pas pu récupérer leurs bagages et biens. Mais selon le Mot Talla TINE



préfet du département Dakar, « cette opération de deguerpissement n’a rien de surprenant car les occupants ont étaient avertis depuis belle lurette, mais malheureusement ils ont jamais accepté de partir de propre grée»