Opération coup de filet Nocturne à Dakar : 234 arrestations et une saisie impressionnante de drogue

Dans la nuit de samedi à dimanche, une opération de sécurisation d’envergure a secoué les rues de Dakar. Sous la supervision du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, chef de la police de la région de Dakar, le Service régional de sécurité publique (SRSP) a mobilisé pas moins de 259 agents et 38 véhicules pour s’attaquer aux troubles nocturnes et aux réseaux de délinquance. Entre 21h et 6h du matin, cette intervention a permis l’interpellation de 234 individus pour divers délits.



Selon L’Enquête, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 132 personnes ont été arrêtées pour vérification d’identité, 63 pour ivresse publique, et cinq pour des enquêtes en cours. Le tableau se noircit avec des interpellations pour des infractions graves : quatre pour vol, un pour tentative de vol, et un pour rixe en pleine rue. L’opération a aussi mis la main sur une organisation de malfaiteurs accusée de vols en réunion commis de nuit.



Côté stupéfiants, la récolte est tout aussi significative. Deux individus ont été arrêtés pour détention et trafic de drogue avec en leur possession pas moins de 29 “képas” de kush, une drogue en plein essor. L’opération a également permis de saisir plusieurs cornets de chanvre indien, souvent consommés en groupe. Un individu a même été arrêté pour conduite en état d’ébriété, ajoutant un volet de sécurité routière aux missions de la nuit.



Pour parfaire ce tableau de “tolérance zéro”, 167 pièces de véhicules ont été saisies et un véhicule a été envoyé à la fourrière, témoignant de la volonté de la police de maintenir un contrôle strict sur les routes de la capitale.