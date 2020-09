« On a vécu le racisme pendant 5 ans durant ce procès... » (Papa Massata Diack, ex conseiller marketing IAAF)

« Au procès, un avocat français s’est levé pour dire à Lamine Diack qu’un Africain ne peut pas développer une fédération internationale… Le racisme, ils nous l’ont montré. On l’a vécu dans notre chair pendant cinq ans durant ce procès. On nous a insulté pendant cinq ans... Et certains journaux sénégalais ont relayé sans vérifier.»







C'est avec amertume et regret que Papa Massata Diack a déploré le racisme dont lui et son père ont été victimes tout au long de leur procès qui aura duré cinq ans. Un acharnement et un racisme inadmissibles dont une certaine partie de la presse sénégalaise s'est rendue coupable selon lui.







En guise d'exemple de cette justice à deux vitesses, il invoquera les cas de Franz Beckenbaeur cité dans une affaire de corruption en 2005 ou encore Sepp Blatter (Ancien président de la FIFA), Gianni Infantino (Actuel président de la FIFA), tous libres de leurs mouvements malgré leur implication supposée dans des affaires de corruption…