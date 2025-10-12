Omar Tine, maire de Fissel : “L’État doit nous aider à offrir à la jeunesse un stade digne de ce nom”


Omar Tine, maire de Fissel : “L’État doit nous aider à offrir à la jeunesse un stade digne de ce nom”
Lors de la finale de la Coupe du Maire 2024, le maire de Fissel, Omar Tine, a lancé un appel pressant à l’État pour la modernisation du stade municipal. Entouré de ses administrés et du ministre de l’Enseignement supérieur Daouda Ngom, fils du terroir, l’édile a rappelé les efforts déjà fournis par la commune et sollicité le soutien des autorités. Le ministre a, pour sa part, réaffirmé la promesse faite l’an dernier par la ministre des Sports : doter Fissel d’un complexe sportif moderne conforme aux normes nationales.
 
Une finale populaire, symbole de cohésion et d’unité locale
 
Le stade municipal de Fissel a accueilli, dans une ambiance festive, la finale de la Coupe du Maire édition 2024, en présence d’une foule nombreuse et enthousiaste.
Le maire Omar Tine, ému par la mobilisation, a tenu à remercier la population :
 
« Je salue et remercie toute la population pour cette belle mobilisation. Aujourd’hui, je suis fier de partager ce moment avec les habitants de Fissel. »
 
 
Cette édition a été parrainée par le deuxième adjoint au maire, Mbaye Diouf, un choix symbolique pour rappeler que « la gestion de la commune est un travail d’équipe ».
 
 
“Nous avons tenu parole, mais l’État doit maintenant nous accompagner”
 
Revenant sur les doléances de la jeunesse, le maire Omar Tine a rappelé les avancées déjà réalisées :
 
« L’année dernière, j’avais promis que nous jouerions sur un terrain avec des grilles de protection. C’est désormais une réalité. Mais ce n’est qu’un début. Notre priorité, c’est d’offrir à la jeunesse un stade digne de ce nom. L’État doit nous accompagner dans cet effort. »
 
 
Il a précisé que la mairie prévoit de poursuivre les travaux dès l’année prochaine, notamment pour la construction de gradins et la mise en place d’une pelouse adaptée.
 
« Nous ferons ce que nous pouvons avec nos moyens, mais nous comptons sur l’appui du gouvernement pour achever ce chantier.
 
Daouda Ngom : “Fissel aura son complexe sportif moderne”
 
Présent à la cérémonie, le ministre de l’Enseignement supérieur Daouda Ngom, natif de Fissel, a tenu à encourager la démarche du maire et à rassurer la population :
 
« C’est toujours un plaisir de revenir à Fissel, mon terroir. Le maire avait promis des grilles de protection, elles sont là aujourd’hui. Nous continuerons ensemble à œuvrer pour que Fissel soit doté d’un complexe sportif moderne, comme l’avait promis la ministre des Sports l’année dernière. »
 
 
 
Le ministre a souligné que ce projet est déjà suivi au niveau gouvernemental, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, et s’inscrit dans une politique plus large de promotion du sport et de la cohésion sociale.
 
 
La jeunesse de Fissel au centre des priorités
 
La finale, marquée par un fort engouement populaire, a illustré la vitalité du mouvement sportif local.
Le maire Omar Tine a salué l’implication des jeunes, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre le dialogue et l’investissement dans les infrastructures de base.
 
« La jeunesse de Fissel mérite un cadre à la hauteur de ses ambitions. Nous continuerons à œuvrer pour que ce stade devienne un espace de fierté et de réussite collective. »
 
De son côté, le ministre Daouda Ngom a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts locaux et nationaux :
 
« Fissel avance, et l’État sera toujours aux côtés de ceux qui bâtissent à la base. Ensemble, nous ferons de cette commune un exemple. »
Dimanche 12 Octobre 2025
