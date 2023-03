Officiel : Sa Thiès a bel et bien été déclaré vainqueur, Reug Reug débouté par le CNG !

Comme annoncé par Dakaractu, le recours introduit par Sa Thiès, ce lundi, en contestation de la victoire de Reug Reug, a débouché sur une décision en faveur du pensionnaire de l’écurie Balla Gaye.



En effet, la commission des règlements et discipline s’est prononcé ce mercredi, accordant la victoire à Sa Thiès suite à l’examen de son recours.



Le lutteur de l’écurie Thiaroye sur mer va devoir restituer le drapeau à son adversaire et concéder sa première défaite après plus de dix sans connaître le moindre revers en lutte avec frappe. De son côté, Sa Thiès se relance parfaitement et donne un second souffle à sa carrière.