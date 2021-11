Occupation anarchique : Le personnel du Centre de santé de Mbour Téfess hausse le ton.

La sous-section Sutsas du district de Mbour vient de briser le silence. Et c’est pour s’insurger de vive voix contre l’occupation anarchique de la devanture de ladite structure sanitaire. Une occupation irrégulière qui, non seulement menace la quiétude des personnels soignants dudit centre, mais elle met, au quotidien, en danger la vie des patients lors des évacuations sanitaires.



‘’La proximité du Centre de santé et le marché central de Mbour fait que les charretiers, les chauffeurs de taxi-clandestins (clandos), les marchands de légumes et de friperies érigent les allées de ladite structure sanitaire en domaine commercial et de stationnement, rendant difficile l’accès du centre pour les usagers qui sont très souvent dans une situation d’urgence de soins ’’, a déclaré Dame Seck, le secrétaire général.



Celui-ci, au micro de Dakaractu, a légitimé le mouvement d’humeur de ses collègues, par la cacophonie résultant de leurs agissements qui, dit-il, ‘’perturbent carrément la quiétude des malades hospitalisés, alors que le repos constitue une phase essentielle dans la prise en charge des malades. Le personnel soignant aussi, n’est pas épargné et très souvent, est victime de l’acharnement des occupants qui le prend pour cible quand il essaie d’intervenir pour faciliter l’accès aux malades. Même les postes de santé éprouvent d’énormes difficultés lors des évacuations des malades au centre de santé’’.



Des correspondances adressées au préfet et au maire de Mbour, à la date du 5 novembre 2021 avaient abouti à l’envoi de forces de défense et de sécurité pour déguerpir les occupants. Une situation qui n’a pas eu d’effet. Pour cause, les occupants revenaient, une fois que les forces de défense et de sécurité quittaient les lieux. Ce comportement irrespectueux de ces acteurs de désordre, a été à l’origine du sit-in devant la porte du centre de santé et un point de presse, ce mercredi 17 novembre 2021, pour sonner l’alerte et demander aux autorités compétentes, la résolution définitive de ce problème, qui serait ‘’gage d’un climat favorable pour une meilleure offre de soins.’’