ORIENTATION BUDGÉTAIRE - La commune de Touba vers un budget de 6 milliards

Malgré les difficultés liées au recouvrement, la commune de Touba pourrait tabler sur un budget avoisinant les 6 milliards pour l'année 2019. C'est du moins ce qui ressort des études effectuées par l'expert en recouvrement et expliquées lors de la session portant orientation budgétaire. Ce qui sera, si échéant, un bond de plus de 2 milliards.

Interpellé sur les priorités, Abdou Lahad Kâ dira privilégier l'éclairage public et le volet assainissement. D'ailleurs, précise l'édile de la ville religieuse, des engins hydrocureurs seront achetés pour soulager les populations en période d'hivernage. Le maire de signaler son souhait de soutenir les 1.200 daaras qui existent dans la cité.



Relativement aux difficultés de recouvrement, Abdou Lahad Kâ prévoit de recourir à des expertises pour palier le manque à gagner afin de rendre plus efficiente l'action de la municipalité.