ONU : Macky Sall en tête dans un sondage sur la course au Secrétariat général

Un sondage réalisé par le cabinet britannique Holding Price Limited, spécialisé dans les analyses électorales et géopolitiques, place l’ancien président sénégalais Macky Sall en tête des candidats pressentis pour diriger l’Organisation des Nations Unies.



Selon cette enquête menée auprès de plus de 800 décideurs, diplomates et experts en relations internationales à travers le monde, Macky Sall recueille 38,6% des intentions, distançant nettement ses principaux concurrents : l’ex-présidente chilienne Michelle Bachelet (24,2%), le directeur général de l’AIEA Rafael Grossi (21,7%) et la secrétaire générale de la CNUCED Rebeca Grynspan (15,5%).



Ces résultats confirment l’écho international que suscite la candidature de l’ancien chef d’État sénégalais, dont le nom circule avec insistance dans les couloirs diplomatiques onusiens comme potentiel successeur d’António Guterres.