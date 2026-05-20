Évasion digne d’un film à Abass Ndao : « Mara milliardaire » saute par la fenêtre des toilettes avant d’être rattrapé à la Gueule-Tapée


Évasion digne d’un film à Abass Ndao : « Mara milliardaire » saute par la fenêtre des toilettes avant d’être rattrapé à la Gueule-Tapée
Nouveau rebondissement spectaculaire dans l’affaire explosive impliquant le marabout Serigne Abdoulaye Faye. Déjà poursuivi dans une vaste affaire de mœurs mêlant accusations de pédophilie, viols sur mineur et transmission volontaire du VIH, « Mara milliardaire » a tenté une incroyable évasion jeudi dernier lors d’une extraction médicale au centre hospitalier Hôpital Abass Ndao.
 
Selon les informations rapportées par le quotidien  L’Observateur, la scène s’est déroulée dans un climat de confusion totale au sein de l’établissement hospitalier. Conduit à Abass Ndao pour recevoir des soins médicaux sous escorte pénitentiaire, le détenu aurait demandé à être conduit aux toilettes.
 
Une demande banale qui va rapidement virer à la scène de cinéma.
 
D’après des sources proches du dossier, une fois enfermé dans les toilettes, le marabout aurait discrètement ouvert une fenêtre avant de se glisser à l’extérieur pour prendre la fuite. Pendant plusieurs minutes, les gardes pénitentiaires auraient attendu devant la porte, persuadés que le détenu se trouvait toujours à l’intérieur.
 
Ce n’est qu’après avoir ouvert la porte qu’ils découvrent avec stupeur la disparition du détenu et la fenêtre grande ouverte.
 
L’alerte est alors immédiatement déclenchée dans l’enceinte de l’hôpital et dans tout le quartier de la Gueule-Tapée. Une véritable chasse à l’homme s’engage dans les ruelles environnantes pour retrouver le fugitif.
 
Toujours selon  L’Observateur, Serigne Abdoulaye Faye tentait déjà de se fondre dans la foule lorsqu’il a été repéré puis maîtrisé de justesse par les agents pénitentiaires lancés à ses trousses.
 
Rattrapé in extremis, il a été reconduit manu militari à la prison de Rebeuss où une nouvelle procédure l’attend désormais. En plus des lourdes accusations déjà retenues contre lui, « Mara milliardaire » devra également répondre de tentative d’évasion devant le cabinet du juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye.
 
L’affaire continue ainsi de prendre des proportions retentissantes.
 
Pour rappel, le marabout est au cœur d’un vaste dossier instruit par la Division des investigations criminelles sous la supervision du procureur Saliou Dicko. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation particulièrement graves, notamment association de malfaiteurs, actes contre-nature, pédophilie, viols répétitifs sur mineur, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux, rébellion et mise en danger de la vie d’un fonctionnaire de police.
 
Au centre du dossier figure un adolescent de 16 ans, identifié sous les initiales S. Nd., qui aurait été enrôlé dans un réseau de prostitution sexuelle à travers des promesses d’argent, de cadeaux et de relations avec des personnes influentes.
 
Ce n’est d’ailleurs pas la première tentative de fuite attribuée au marabout. Après une première audition, il avait quitté le Sénégal pour se réfugier en Gambie avant d’être localisé grâce à une collaboration entre la Dic, Interpol et la police gambienne. Il avait ensuite été rapatrié à Dakar sous haute escorte avant son placement sous mandat de dépôt.
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Mercredi 20 Mai 2026
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