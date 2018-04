OFFICIEL- Le Sénégal signe un contrat avec Aero Vodochody pour 4 L-39NG

Le Sénégal vient officiellement de s'engager à acheter 4 appareils L-39NG du constructeur Tchèque Aero Vodochody. Le contrat a d'ailleurs été déjà signé. Ce contrat, en plus des avions, porte sur un package qui prend en compte la fourniture de services de formation pour les pilotes et les techniciens de maintenance Sénégalais ainsi que du matériel de soutien au sol, des pièces de rechange et un soutien logistique.

Ces appareils dotés d'un moteur Williams FJ 44-4M, d'un système Genesys Aerosystems qui comprend un nouvel affichage multifonctions (Mfd) et un affichage tête haute ( Hud) viendront renforcer les 3 Embraer EMB-314 ou ''Super tucano '' déjà disponibles.

Le Sénégal a ainsi été charmé par le show effectué le 4 Avril dernier par les L-39 C pilotés par l'équipe Lettone de '' Baltic Bees ''.