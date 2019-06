Noyade dans les lacs du Technopole : Le ministre de l’environnement rappelle l’interdiction de toute baignade à ces endroits

Depuis quelques temps, il a été constaté que des enfants des Communes riveraines de la Grande Niaye de Pikine fréquentent les lacs du Technopole pour s'y baigner, informe un communiqué du ministère de l’environnement et du développement durable. Cela aurait même déjà occasionné deux cas de noyade dont les corps sans vie ont été repêchés. Par conséquent, le ministère de rappeler que la baignade dans tous les lacs du Technopole est strictement interdite, en vue de prévenir les cas d'accident et de protéger les populations, étant donné que ces plans d'eau sont à la fois insalubres, profonds et dangereux surtout pour les enfants.