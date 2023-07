Nouvelles demandes de licence de 9 nouveaux bateaux de pêche industrielle : La Plateforme des Acteurs de la Pêche Artisanale du Sénégal dit niet

Dans un communiqué lu à Dakaractu, la Plateforme des Acteurs de la Pêche Artisanale du Sénégal (PAPAS) a informé que "Le Ministre des Pêches et de l’Économie Maritime (MPEM) a convoqué le 19 juillet 2023, la Commission Consultative d’Attribution des Licences de Pêche (CCALP) pour se pencher, entre autres, sur les demandes de licence de pêche à des navires de pêche industrielle."

Ladite plateforme a tenu à rappeler aux membres de ladite commission que "le secteur de la pêche artisanale traverse des moments difficiles et est confronté à un départ massif de jeunes pêcheurs vers l’émigration clandestine à la recherche de lendemains meilleurs, avec des conséquences dramatiques dans bon nombre de familles de pêcheurs du Sénégal. Cette situation est due à une crise biologique et sociale sans précédent que traverse le secteur des pêches avec notamment la rareté de poisson et des conflits récurrents entre les communautés de pêcheurs." Et d'indiquer que "c’est dans ce contexte que le Ministre des Pêches et de l’Économie Maritime (MPEM) demande aux membres de la CCALP de se prononcer par rapport aux demandes de licence de neuf (9) nouveaux bateaux de pêche industrielle ciblant les ressources de petits pélagiques (Yaboy, Diaye, Cobo, etc...) dont ont besoin les sénégalais pour survivre et qui sont déjà surexploitées selon les résultats de la Recherche. Cette situation de surexploitation ayant entraîné la rareté de poisson est vécue difficilement par les pêcheurs et a grandement contribué à l’émigration clandestine".