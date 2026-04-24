Inauguration du parc agro-industriel de Kolda: Le président Diomaye Faye porte le budget des agropoles à 89 milliards...

‎Le président de la république, Bassirou Diomaye Faye porte le budget des agropoles initialement prévu de 54 milliards à 89 milliards pour les 9 sites de la région naturelle de la Casamance. Il a fait cette annonce en marge de l'inauguration de l'agropole de Kolda, ce vendredi 24 avril dernier jour de sa tournée économique dans ladite région. Dans cette dynamique, Diomaye estime que l'augmentation de ce budget s'inscrit en parfaite ligne avec les besoins de la Casamance. Mais, aussi, selon, cela représente une réponse à la politique de territorialisation et de réduire l'iniquité.

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‎L'agropole constitue une réponse aux questions de chômage, d'emplois des jeunes et des femmes, à la lutte contre les migrations irrégulières. Dans la foulée, les employés sont formés par l'agropole sur la transformation des produits ligneux comme l'anacarde, le pain de singe, l'oseille, le lait entre autres tout en contribuant à lutter contre le réchauffement climatique avec la création de charbon de bois ou de gaz avec la coque de l'anacarde.

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‎A en croire, Boubacar Konta(président interprofessionnelle anacarde) " le Sénégal perd annuellement plus de 600 milliards avec la non transformation de l'anacarde. Et avec ce parc ce sont 14 500 emplois qui sont créés dans toute la zone sud avec un développement des start-up."

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‎Désormais, le travail manuel est remplacé par l'industrie pour des productions record pour le marché local. D'ailleurs, les matières premières sont disponibles sur place comme l'arachide, le miel, l'anacarde, le lait, le pain de singe entre autres pour alimenter l'agropole.

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‎Dans cette lancée, Bassirou Diomaye Faye avance " comme nous l'avions fait à Adéane, l'agropole sud qui doit être installé dans 9 sites pour 54 milliards passe à 89 milliards. En ce sens, nous croyons aux potentialités de Kolda comme partout dans le pays d'où l'importance de la politique de territorialisation de nos terroirs. Et les stands que nous avons visités confortent notre conviction pour le développement de nos territoires."

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‎Il poursuit, en ces termes " le programme des agropoles nous montre que c'est la voie à suivre pour le développement pour lutter contre les inégalités et les iniquités..."