Abdou Mbow flingue la majorité sur la modification du Code électoral: « Cette loi est taillée sur mesure pour leur leader Ousmane Sonko »

Prenant la parole lors de l’assemblée générale du Front pour la défense de la Démocratie et la République (FDR) tenue à Thiès, le député Abdou Mbow n’a pas fait de cadeaux à la majorité parlementaire. Le parlementaire s’offusque de la proposition de loi N°11/2026 portant modification des articles L29 et L30 du Code électoral, dont l’examen en procédure d’urgence est prévu à l’Assemblée nationale ce vendredi.







Dans sa déclaration, Abdou Mbow dénonce la convocation en urgence de la conférence des présidents pour faire adopter ce texte qu’il accuse d’avoir été conçu dans un but partisan. « Cette loi est taillée sur mesure pour leur leader Ousmane Sonko », a-t-il soutenu. D’ailleurs, le député considère qu’elle a déjà été votée en commission grâce à ce qu’il qualifie de « majorité mécanique » de la coalition au pouvoir.







Le membre de la coalition Takku Wallu Sénégal a également décrié le mauvais timing de cette initiative législative, intervenant alors même que le ministre de l’Intérieur a convoqué les différentes parties prenantes pour une réunion de concertation prévue le 30 avril prochain. Il a jugé cette précipitation « inélégante » et constitutive d’un « manque de respect » envers le processus de dialogue en cours. « Il faut dénoncer cette forfaiture. La loi est générale et impersonnelle. Je tiens à souligner que les forces vives de la société civile sont interpellées. Elles doivent prendre leurs responsabilités face à cette forfaiture ».







Par ailleurs, le député a attiré l’attention sur les lacunes procédurales qui entourent la perspective des élections locales à venir, relevant notamment que la révision ordinaire des listes électorales n’a pas eu lieu et que la publication de la liste des électeurs n’a toujours pas été effectuée.

