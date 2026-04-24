Obangame Express 2026 : la force spéciale marine du Sénégal affiche ses ambitions face aux menaces maritimes

La manœuvre internationale Obangame Express 2026 vient d’être clôturée avec la participation de plus de vingt pays venus d’Afrique, d’Europe et des États Unis. Selon le chef de corps de la force spéciale mer du Sénégal, cette édition a été marquée par des échanges intensifs entre instructeurs sur les défis communs en mer, notamment le narcotrafic, le terrorisme maritime, la piraterie et la pêche illicite. La cérémonie de clôture a été présidée par le Chef d’état-major de la Marine nationale, en présence d’un représentant de l’ambassade des États-Unis.







Durant les deux semaines d’exercice, les forces engagées ont mené des entraînements pratiques axés sur les techniques d’intervention en mer, notamment les opérations d’assaut, l’investigation à bord des navires, les techniques d’interpellation et les actions en espace clos (CQB). Une phase importante a également été consacrée à l’exploitation des scènes d’intervention, permettant de collecter des informations et des preuves exploitables par d’autres services dans le cadre d’enquêtes ou d’opérations futures.







Satisfait du niveau atteint, le responsable de la force spéciale mer a salué l’engagement des différentes unités et la qualité des échanges entre participants. Il estime que cette édition a permis de renforcer les capacités opérationnelles et l’interopérabilité des forces, tout en ouvrant la voie à des exercices futurs encore plus avancés pour faire face aux menaces croissantes en mer.

