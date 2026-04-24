Abdou Mbow enfonce l’Assemblée nationale: « Aucun député ne connaît le coût des véhicules »

Interpellé sur la question des véhicules alloués aux députés de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow a fait des révélations sur la transparence au sein de l'hémicycle. L’ancien président de groupe parlementaire a reconnu qu’aucun député ne connaît le coût réel des véhicules mis à leur disposition.







Devant son collègue Guy Marius Sagna, il a toutefois précisé que tous les députés membres du bureau disposent bien de leurs véhicules. Le membre de l’opposition parlementaire s’exprimait ce vendredi lors du panel organisé par le mouvement citoyen Y’en A Marre dans le cadre de son initiative Taxaw Saytu, un cadre de veille et d’interpellation sur la gestion des affaires publiques.







Abdou Mbow déplore entre autres les violations du règlement intérieur qui selon lui, s’accompagne de manipulation de la part de ses collègues de la majorité.

