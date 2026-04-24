Abidjan, capitale ouest-africaine de la paix le temps d'une conférence

"Le terrorisme et l'instabilité ne sont pas des fatalités", c'est le message fort qui a résonné ce vendredi 24 avril , lors de la 13ème conférence du district 9101 du Rotary International. Sous le parrainage de la Première Dame Dominique Ouattara, des délégations venues d'une dizaine de pays africains se sont réunies pour relever un défi majeur : « Briser les barrières, construire la paix ».Face à une région ouest-africaine tourmentée, les discours officiels ont souligné l'urgence d'agir.

Téné Birahima Ouattara, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, a dressé un constat sans appel : « Le terrorisme, la criminalité et la mauvaise gouvernance sont autant de barrières qui menacent la paix ». Un diagnostic partagé par l'ensemble des participants, conscients que la sécurité est le préalable indispensable à tout développement.



Le district 9101 couvre plusieurs nations ouest-africaines, dont le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cette conférence régionale s'inscrit dans un calendrier établi : la prochaine édition se tiendra à Dakar l'année prochaine, sous la houlette de Baidy Dieng, futur gouverneur du district 9101 du Rotary.

Cette 13ème conférence illustre la volonté du Rotary International de mobiliser ses membres autour des enjeux de paix et de développement en Afrique de l'Ouest, une région confrontée à des défis sécuritaires et humanitaires majeurs.



Paul Sedar Ndiaye