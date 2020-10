« Nous sommes à peu près à 15 ou 20% d’avancement des travaux du projet de Bus rapid transit (Brt) » (Me Oumar Youm, ministre des Infrastructures)

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, s’est encore prononcé, hier, sur l'état d'avancement des travaux du projet de Bus rapid transit (Brt). «Nous sommes à peu près à 15 ou 20% d’avancement des travaux du Brt», a assuré Oumar Youm, en marge du vote du projet de loi portant création du Fonds d’entretien routier autonome (Fera), mardi, à l'Assemblée nationale. Selon lui, la pandémie est l'une des causes de ce retard dans le démarrage de ce projet, qui va transporter 300.000 voyageurs quotidiennement, entre Guédiawaye et Dakar.