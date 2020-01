Notto Diobass : Installation des nouveaux équipements du forage de Sanghé.

La lancinante question de l'accès à l'eau pour une dizaine de milliers de personnes du village de Sanghé et environnant est enfin résolue. En effet, le forage de Sanghé qui polarise les villages de Ndounoute, Dioungane, Pélèo, Sèssène et Ngagathie vient d'être entièrement doté de matériels neufs : pompe, compteur, câblage...



Le matériel, livré par l'OFOR, est en train d'être installé par une entreprise de la place. Ce matériel arrive après la panne intervenue, suite à la première acquisition et installation d'une pompe acquise par la mairie de Notto-Diobass. Le maire de la commune, Alioune Sarr en visite de chantier au forage de Sanghé pour constater de visu l'état d'avancement des travaux, a remercié son collègue en charge de l'eau, le ministre Serigne Mbaye Thiam et ses services de l'OFOR, pour la diligence avec laquelle ils ont géré ce dossier.



Le maire a décidé par la même occasion de signer un contrat de maintenance avec l'entreprise spécialisée pour une inspection tous les six mois. Il a aussi exhorté les populations de Sanghé de suivre l'entretien et la maintenance du matériel, pour une exploitation rationnelle et durable dudit forage.