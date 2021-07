Notto-Diobass : Alioune Sarr règle définitivement le problème d’accès à l’eau à Pout Diack et poursuit son vaste programme hydraulique à Notto avec KMS3.

Le maire de la commune de Notto Diobass, Alioune Sarr vient de réceptionner d’importants ouvrages d’adduction d’eau potable à Pout Diack en présence du sous-préfet, du directeur de SEOH, du chef de village de Pout Diack et d’autres autorités administratives, religieuses et coutumières.

Résoudre définitivement la problématique de l'adduction en eau potable dans tous les villages de Notto Diobass n'est pas une mince affaire. Mais, cette problématique est prise à bras le corps par le ministre-maire de Notto-Diobass, Alioune Sarr, qui ne compte ménager aucun effort pour abréger la souffrance des populations de sa localité.

Les travaux réceptionnés sont constitués de plus de 150 compteurs avec un débit très élevé et stable et de plus de 7 kilomètres de linéaire de tuyauterie.

D’après Alioune Sarr, "avec ces nouvelles canalisations, nous allons procéder à la connexion de Ngolar, Hannène et de Mbodiène sur le réseau de SEHO".

Poursuivant ses propos, Alioune Sarr affirme, en présence du Dg de la SEOH : "quant aux villages de Thiéo, Kissane, Sangué, Baback, Dakhar Mbaye, Keur Dieumb, Mbomboye, Keur Bara Peulh et Keur Bara Kaïré, ils seront connectés au réseau de KMS3".

En effet, l’équipe municipale, sous la houlette du ministre-maire Alioune Sarr, s’est déployée ces dernières années pour doter les différents villages en équipements pour l’approvisionnement en eau potable afin de répondre à la demande de toutes les populations de Diobass. Ainsi, dira-t-il, " en plus de l’eau courante à laquelle ils donneront accès pour les besoins des ménages, ils favoriseront l’exploitation efficiente des potentialités économiques, notamment agricoles et horticoles.

Alioune Sarr a également assuré que "ces ouvrages contribueront à développer les activités socioéconomiques en permettant aux ménages, aux agriculteurs, aux horticulteurs de voir croître leurs richesses et, par conséquent, leurs pouvoirs d’achat".

Ces efforts, consentis par la mairie en collaboration avec les services de l’État, notamment la SONES et le ministère de l’hydraulique, visent à favoriser et à faciliter l’accès à l’eau en quantité et en qualité pour les populations car elle est un enjeu vital pour le développement de Notto Diobass. D’ailleurs, le ministre-maire a tenu à adresser ses vifs remerciements au ministre de l’Hydraulique pour sa diligence.

Pour rappel, ces ouvrages s’inscrivent en droite ligne du Plan d’action prioritaire du PSE défini par le Président Macky Sall. Lequel plan vise à promouvoir de manière durable, la gestion intégrée des ressources en eau ainsi que l’accès universel à l’eau potable et avec des systèmes d’assainissement adéquats.

Cette importante journée a été clôturée par un geste de solidarité de Alioune Sarr à l’endroit des étudiants de la localité de Pout Diack, en leur offrant la somme de 1.000.000 FCFA.