Non participation à la présidentielle de 2024/ Les États-Unis s'en félicitent: " La déclaration claire du Président Sall est un exemple pour la région"

Par la voix de son Secrétaire d’État, Antony Blinken, les États-Unis " se félicitent de l’annonce faite hier par le Président sénégalais, Macky Sall".



Dans un communiqué, le pays de l'oncle Sam dit être convaincu que " des élections libres et équitables et des transitions de pouvoir donnent lieu à des institutions plus fortes et à des pays plus stables et plus prospères. La déclaration claire du Président Sall est un exemple pour la région, contrairement à ceux qui cherchent à éroder le respect des principes démocratiques, y compris la limitation des mandats".



Les États-Unis réitèrent ainsi son engagement à accompagner le Sénégal. " Nous sommes fiers de soutenir les institutions électorales et la société civile sénégalaise dans le travail important qu’elles accomplissent et nous continuerons à nous associer au Sénégal pour soutenir l’engagement durable du peuple sénégalais en faveur de la démocratie".