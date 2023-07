Non-participation à l’élection du 25 février 2024 : Le FSD/ BJ salue le respect de la parole donnée

Le parti Front pour le Socialisme et la Démocratie / Benno Jubël (FSD-BJ) a suivi avec beaucoup d’intérêt, le discours du président de la République. Dans sa forme et à sa juste valeur, le parti salue cette prise de parole qui rassure la nation toute entière, dans la mesure où, en plus de contribuer à l’apaisement des cœurs et à détendre l’atmosphère dans l’espace socio-politique longtemps crispé, actualise l’une de ces valeurs qui ont fondé une identité sénégalaise empreinte de dignité et de courage, notamment : le respect de la parole donnée.



Le FSD-BJ se félicite de la décision du chef de l’État de ne pas briguer un autre mandat et souhaite que ce discours soit le début d’une désescalade qui fera de la place aux débats sur les vrais problèmes de la nation, des problèmes au sujet desquels, la contribution de chaque acteur de la vie politique est attendue.

Dans un communiqué, le parti félicite également tous les acteurs de la vie politique et sociale, qui de près ou de loin, n’ont eu de cesse d’œuvrer, de sorte à restaurer la quiétude tant souhaitée par les sénégalais.



En outre, le FSD-BJ prend acte de la décision du Chef de l’État de porter devant l’Assemblée Nationale les différents accords issus du dialogue national afin de les concrétiser comme nous l’avions préconisé au cours des échanges. Du reste, le parti se réjouit de constater que sa participation à ce dialogue n’aura pas été vaine et garde l’intime espoir que le Président de la République mettra tout en œuvre pour garantir un processus électoral transparent qui aboutira à l’organisation d’une élection inclusive et dans le strict respect des exigences démocratiques, afin que les résultats qui en découleront ne souffrent d’aucune contestation.