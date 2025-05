Non-disponibilité des avances Tabaski : Le SYTPOSTE exprime sa "profonde indignation"

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, le Syndicat national des Travailleurs de la Poste (SYTPOSTE) a tenu à exprimer sa "profonde indignation" face à la décision récente de la Direction Générale de ne pas accorder l’avance Tabaski à l’ensemble de ses employés. "Cette décision, qui va à l’encontre des traditions et des valeurs de solidarité qui nous unissent, est incompréhensible et mérite d’être dénoncée avec la plus grande fermeté", a déclaré le syndicat.



Le SYTPOSTE souligne que la fête de Tabaski est un moment crucial de partage et de célébration pour les travailleurs et leurs familles. "En cette période de crise, et dans un contexte de difficultés économiques et d’incertitudes, l’avance Tabaski constitue un soutien financier crucial pour de nombreux employés, leur permettant de faire face aux charges liées à cette fête religieuse", fustige le syndicat. Selon lui, le refus de la Direction Générale traduit un manque de considération pour les réalités vécues par le personnel, révélant un désengagement et un abandon des valeurs de solidarité.



Le syndicat a invité la tutelle à revoir sa position. "Le SYTPOSTE considère que cette situation aurait pu être évitée par une meilleure anticipation financière. En effet, cette avance, qui s’apparente à un prêt à court terme remboursable sur dix mois avec un risque quasi nul, est tout à fait à la portée de la Direction", explique le communiqué. Le syndicat estime qu'une "meilleure ingénierie financière et un minimum de volonté auraient suffi à répondre à cette demande sociale légitime".



Un appel pressant a été lancé à la Direction Générale pour qu’elle fasse preuve de compréhension envers ses employés et accorde cette avance, qui permettrait à chacun de célébrer Tabaski avec dignité et dans le respect des traditions.



En conclusion, le SYTPOSTE affirme rester ferme dans sa mission de défense des droits et intérêts des travailleurs. "Nous n’accepterons aucune décision compromettant notre bien-être. Nous appelons tous les employés à se mobiliser et à faire entendre leur voix face à cette injustice", conclut le syndicat.