Non- candidature en 2024- Le Pds parle de « décision courageuse » du Président Sall et annonce un congrès pour porter celle de Karim Wade

Tout le monde le sait désormais. Le Président Macky Sall ne sera pas candidat à sa propre succession en 2024. Le Pds n’a pas raté l’occasion pour saluer la décision qu’il qualifie de courageuse. « Nous félicitons le Président pour sa décision courageuse, qui doit permettre au peuple sénégalais de renforcer son unité et de continuer à progresser sur le chemin de la démocratie. Nous sommes convaincus que, dans le prolongement du Dialogue national qu’il a initié, cette décision contribuera à préserver la sérénité et la paix dont notre pays a tant besoin et à garantir des élections justes et transparentes ».



Le Pds invitera, néanmoins , les Sénégalaises et les Sénégalais attachés au respect des libertés et de l’État de droit, à la stabilité et à la prospérité de notre pays sont appelés à rejoindre Karim Wade et à soutenir sa candidature. « Karim Wade , disent les libéraux dans le communiqué, incarne pour le Sénégal le renouveau politique et une ambition forte, fondée sur le développement économique, la justice sociale et la préservation des acquis démocratiques ».



Un congrès d'investiture est en ligne de mire . Ce sera l’occasion pour le Pds d’officialiser la candidature de Karim Wade dont il pense que l’expérience, la vision et l’engagement envers le peuple sénégalais « sont des atouts précieux pour l’édification d’un avenir meilleur ».



Le Pds de terminer par inviter tous les Sénégalais qui le désirent et qui croient aux libertés et à la patrie, « quelle que soit leur affiliation politique d’aujourd’hui, à le rejoindre pour défendre les valeurs démocratiques, l'État de droit et le progrès économique et social ».