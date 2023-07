Non candidature du PR: Bougane Guèye Dany applaudit et appelle l’opposition à la vigilance

Les messages de remerciements et d’estime à l’endroit du Chef de l’Etat, Macky Sall se multiplient depuis sa sortie, ce 3 juillet, annonçant son retrait dans la course à la prochaine présidentielle. Pour le leader de Gueum Sa Bopp, la surprise a été grande d’entendre le Président renoncer à son projet de 3ème candidature.



« En posant cet acte, le Président Macky Sall entre dans l’histoire et sauve le pays », a déclaré Bougane Guèye Dany qui faisait face à la presse après l’adresse à la nation du Président Sall. Il croit cependant qu’il faut toujours rester en alerte après le dialogue national qu’il considère comme un « deal » sur le dos des sénégalais.



« Il faut savoir qu’il sera dans d’autres manœuvres. Préparons-nous contre toute forme de répression ou d’acte d’injustice qu’il posera suite aux complots issues de leur « dialogue deal ». Personne ne croyait que Macky Sall qui a même récemment lancé un appel à la violence, en appelant à ses maires de la coalition BBY d’organiser des milices au nom de la violence contre les opposants. », a fait savoir le président de Gueum sa Bopp.



Évoquant les cas d’élimination des adversaires du régime, Bougane Guèye Dany est d’avis que Macky Sall va poursuivre sur sa lancée d’anéantir des opposants notamment Ousmane Sonko et tous ceux qui lui sont radicaux.



« Si Macky Sall pense qu’en procédant à une série d’élimination, il pourra disperser ou disposer cet électorat anti-système, quelqu’un d’autre prendra en charge le projet. Ce projet est pour la jeunesse, pour la refondation du Sénégal. Ce projet, c’est la véritable alternative face à ce régime moribond. », a soutenu le candidat à la présidentielle de 2024.