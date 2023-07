Non-candidature de Macky en 2024 : le mouvement « Alternative citoyenne Andou Nawlé » félicite le président et réitère son ancrage dans Benno

C'est au regard de toutes ces belles perspectives de renouveau et de développement du Sénégal dans tous les domaines que le comité directeur du mouvement Alternative citoyenne Andu Nawle souhaite que toutes les composantes de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar prennent la mesure des responsabilités qui sont les leurs en termes de devoir d’unité et d’entente au sein des partis et entre les composantes de la coalition. « Il ne fait aucun doute que, ces conditions réunies, la victoire est certaine et éclatante pour le candidat de la majorité à la Présidentielle de février 2024 » conclut le comité directeur du mouvement citoyenne « Andou Nawlé ».

Le comité directeur du mouvement “Alternative Citoyenne Andou Nawlé“ s’est réuni ce jeudi pour apprécier la situation nationale. Le comité directeur a salué avec fierté, à l’instar de l’écrasante majorité de nos compatriotes, le message à la nation du président Macky Sall prononcé le 3 juillet dernier, annonçant sa décision de renoncer à sa candidature pour l’élection présidentielle du 24 février 2024.Le comité directeur a apprécié à sa juste valeur la posture de fermeté adoptée par le président de la République en ce qui concerne le débat sur les mandats présidentiels. Une prise de position prématurée sur ce sujet aurait installé le pays dans une agitation politicienne stérile qui n’aurait eu comme résultat que de distraire le gouvernement des priorités de développement de notre pays.C’est la raison pour laquelle, au-delà des considérations politiques et éthiques qui fondent cette décision de respect de la parole donnée, le président Macky Sall délivre selon le mouvement citoyen « Andou Nawlé » une grande leçon de conduite d’un homme d’État digne de ce nom dont l'agenda ne peut faire l’objet de négociations.Appréciant les impacts de la décision de portée historique du Président Macky Sall, le comité directeur du mouvement Alternative Citoyenne Andu Nawlé souligne l’importance des nouvelles perspectives de refondation démocratique ainsi ouvertes pour notre pays.Face aux nouveaux défis d’exercice d'une démocratie consolidée dans les rangs de Benno, le comité directeur en appelle à la sérénité, la lucidité, la maturité et au sens élevé des responsabilité de tous les acteurs concernés du bloc de la majorité.Sous ce rapport, souligne Abdou Fall et ses camarades, il est du devoir de tous de répondre aux appels pressants à l’unité, la cohésion et la discipline du Pésident Macky Sall, leader de la grande majorité de Bennoo qui a, pour sa part, largement assumé avec dignité et générosité, sa part de grandeur en ces tournants historiques dans notre trajectoire de construction démocratique du développement du Sénégal.Par ailleurs, le comité directeur du mouvement Alternative citoyenne Andu Nawlé renouvelle ses vives félicitations au Président Macky Sall pour son initiative de relance du dialogue national conduit avec rigueur et professionnalisme par le Président Moustapha Niass , Haut Représentant du chef de l'état . Il salue et se felicite de l’esprit de compromis ayant prévalu lors des travaux du Dialogue national pour donner lieu à des accords majeurs de nature à consolider la paix et la démocratie et à des consensus forts autour des grands défis de sécurité et de développement de notre pays .