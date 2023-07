Non-candidature de Macky Sall : Selon le Parti Socialiste, le président est rentré dans l’histoire…

Après l’AFP, un autre allié de taille vient s’ajouter à la longue liste de ceux qui ont été séduits par le discours du président Macky Sall lundi dernier.

C’est en effet, le Parti socialiste qui reconnaît que le président de la coalition Benno Bokk Yakaar a encore mérité de son pays, de l’Afrique et du monde.



Au terme de la réunion de son secrétariat exécutif national ce jeudi, Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades se sont réjoui de l’action remarquable et historique du chef de l’État durant son magistère dans tous les domaines de la vie économique et social du pays en cultivant toujours les fondamentaux de la République et les valeurs de la nation singulièrement, la paix, la stabilité, l’Etat de droit et le progrès.



Dans la même veine, le Ps réitère plus que jamais, son ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar optimisée et reprofilée dans la perspective d’un Sénégal Émergent à l’horizon 2035.