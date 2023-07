Non-candidature de Macky Sall: « Il a cédé à la pression populaire »( Ousmane Sonko, Président du Pastef)

Ousmane Sonko s’est exprimé trois jours après l’annonce du Président Macky Sall de ne pas candidater pour 2024. Le maire de Ziguinchor pense que cette annonce n’a rien d’exceptionnel pour nous car, d’autres pays ont observé des alternances démocratiques et que cela rentre dans l’ordre normal du respect des institutions et de la démocratie. « Je comprendrai, si on le félicitait ou l’encourager à persévérer dans cette lancée. Mais il n’y a rien d’exceptionnel » a déclaré Ousmane Sonko lors d’un entretien avec France 24 où il manifeste également ses regrets de voir « ces nombreux dégâts qui ont précédé cette déclaration.







En réalité, à travers la chaîne française, Ousmane Sonko considère que « le Président Macky Sall a abdiqué parce qu’il y avait la pression populaire et internationale. Pas parce qu’il est démocrate ».