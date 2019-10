Nomination dans la Police : Le commissaire Sangaré revient en force

«L’As » l’avait annoncé depuis fort longtemps au lendemain de l’incident qui avait défrayé la chronique : Le Commissaire Bara Sangaré qui avait eu des soucis avec un pharmacien, était pressenti à la Sûreté Urbaine. C’est désormais chose faite. L’ex-Commissaire des Parcelles Assainies retourne en terrain connu où il a été chef de la Brigade de lutte contre la criminalité (Blc). Changement également au niveau de la Direction des passeports et des titres de voyage où Mame Seydou Ndour cède son fauteuil à Djibril Camara. Jusque-là Conseiller technique du Ministre de l’intérieur, Aliou Ba va à la Division des investigations criminelles (Dic) en remplacement de Ibrahima Diop qui migre à l’Ocrtis, alors que Serigne Amadou Diop atterrit au Bureau central national (Bcn) d’Interpol, qui dépend de la Direction de la Police judiciaire (Dpj).



Mamadou Ndour au commissariat central de Dakar

Le Commissariat central de Dakar change de patron. Il sera désormais dirigé par Mamadou Ndour qui était jusque-là au Cadre d’intervention et de coordination interministériel des opérations de lutte anti-terroriste (Cico). Il remplace à ce poste Ndiaré Sène qui part en mission hors du pays. Directeur de la Police de l’Air et des Frontières (Dpaf), AbdouWakhab Sall devient Dsp. Son prédécesseur Abdoulaye Diop va rejoindre le ministère de l’Intérieur où il occupera la fonction de conseiller Technique. El Hadji Cheikh Dramé qui était à la Sureté Urbaine rejoindra l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd) de Diass où un scandale sur de faux documents de voyage couve depuis quelque temps