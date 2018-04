Nomination arbitraire de secrétaires nationaux chargés des jeunes à Rewmi : Les précisions de la commission nationale

Badara Gadiaga, membre du parti Rewmi, a fustigé dans une déclaration rendue publique « la nomination arbitraire et anti démocratique des deux secrétaires nationaux chargés des jeunes, sans prise en compte des conclusions de la commission mandatée à cet effet et mise en place par le président du parti lui-même ». Mais dans une autre déclaration reçue ce matin, des membres de la Commission Nationale de Renouvellement des jeunes du Parti Rewmi, de préciser « que la Commission a participé à fond au séminaire des cadres à Saly ce week-end du 14 et 15 Avril 2018 ». Aussi cette commission partage et soutient toutes les conclusions et décisions prises à ce séminaire transformé en Congrès suite à une motion de certaines fédérations départementales ( Touba, Thiès, Dakar, Mbour, etc). Et la commission de finir par dire que « donc tout agissement visant à entacher les travaux de Saly comme l'a tenté le pouvoir de Macky n'engage que leurs auteurs ».