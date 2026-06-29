Révision constitutionnelle : Des manifestants dispersés au gaz lacrymogène près de l'Assemblée nationale

Des tensions ont éclaté ce lundi 29 juin 2026 aux abords de l'Assemblée nationale, où les députés examinent le projet de révision de la Constitution. Plusieurs manifestants, issus de partis de l'opposition et d'organisations de la société civile, ont été dispersés par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogènes.



Sur place, les protestataires s'étaient rassemblés à quelques encablures de l'hémicycle pour exprimer leur opposition au projet de réforme constitutionnelle. Les forces de sécurité sont intervenues afin de les éloigner du périmètre de l'Assemblée nationale.



Parmi les manifestants présents figuraient Hamidou Anne, responsable politique à l'Alliance pour la République (APR), ainsi que Babacar Ba, coordonnateur du Forum du justiciable, aux côtés de plusieurs autres manifestants qui scandaient "Sonko Dictateur!!!"

