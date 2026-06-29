Assemblée nationale : l'ancien ministre Pape Gorgui Ndong interpellé aux abords de l'hémicycle

L'ancien ministre Pape Gorgui Ndong a été interpellé par les forces de l'ordre ce lundi 29 juin 2026 aux abords de l'Assemblée nationale, alors qu'il prenait part à une marche de protestation contre le projet de révision de la Constitution.



Selon les informations recueillies, l'ancien membre du gouvernement participait à ce rassemblement organisé en marge de l'examen du texte par les députés. La manifestation visait à exprimer l'opposition d'une partie de la classe politique et de la société civile au projet de réforme constitutionnelle.



Les circonstances précises de son interpellation n'ont pas encore été détaillées sur les images partagées sur les réseaux sociaux.

