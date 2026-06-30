Diamaguène Sicap Mbao : un vendeur de café arrêté pour trafic présumé de comprimés barbituriques

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l'interpellation d'un individu domicilié à Diacksao pour offre et cession de drogue, en l'occurrence des comprimés barbituriques.



Selon les informations communiquées par la police Nationale, le mis en cause tenait un commerce de café à l'arrêt de Diamaguène. Toutefois, cette activité aurait servi de façade pour dissimuler un trafic de produits pharmaceutiques illicites.



L'opération fait suite à une dénonciation anonyme ayant conduit les forces de l'ordre à effectuer une fouille minutieuse de son étal. Les policiers y ont découvert, dissimulées sous ses bagages, 44 tablettes de comprimés barbituriques de différentes marques.



La saisie est composée de 15 tablettes de TRAMAPA (dont trois entamées), 11 tablettes de TALODOL (dont une entamée), 10 tablettes de TAPENDOL, deux tablettes de DIZAPAM (dont une entamée), deux tablettes de PELADOL EXTRA (toutes entamées), une tablette entamée de FEVADOL, une tablette entamée de GENSET ainsi que deux comprimés de DYCLOSA.



À l'issue de sa garde à vue, le suspect a été déféré au parquet pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

