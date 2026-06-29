Assemblée nationale : Abdou Mbow bousculé par des députés de Pastef et évacué par le GIGN, les réseaux sociaux le sacrent « homme du 29 juin »

Il n’a fallu que quelques images pour que les réseaux sociaux s’emparent de la scène et désignent leur « homme du jour ». Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, s’est retrouvé au cœur d’une séquence aussi chaotique que virale, ce lundi à l’occasion de l’examen du projet de révision constitutionnelle à l’Assemblée nationale.



Tout est parti d’un bras de fer au pupitre. Le député a interrompu les débats pour reprendre la parole selon le règlement et interpeller le président de séance, Ousmane Sonko, réclamant le report de la délibération sur le texte constitutionnel. Mais face aux rappels à l’ordre répétés, Abdou Mbow s’est accroché à la tribune, refusant catégoriquement de regagner sa place. La tension est montée d’un cran lorsque des députés de la majorité parlementaire ont tenté de le déloger physiquement, provoquant une mêlée générale au pied du perchoir, faite de bousculades et d’empoignades.



Une scène rare a alors suivi avec l’intervention des gendarmes du Groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), mobilisés pour évacuer manu militari le parlementaire de l’hémicycle, permettant la reprise des travaux. Une séquence captée et largement diffusée, qui a propulsé Abdou Mbow au rang d’« homme du 29 juin » sur les réseaux sociaux, où images et commentaires se sont multipliés tout au long de la journée.