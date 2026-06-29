Une fusillade éclate dans une fan zone de la Coupe du monde en Californie: 1 mort et un blessé grave

La police de San José a précisé sur le réseau social X que ses agents étaient intervenus peu après 21h10 (6h10 en Belgique). “Une victime a été déclarée décédée sur place. La deuxième victime a été transportée vers un hôpital local avec des blessures mettant sa vie en danger” a-t-elle complété.
Les lieux ont été bouclés et la plupart des bars du quartier ont été fermés après l’incident. La fan zone de San Pedro Square fait partie des différents lieux de la région de la baie de San Francisco qui diffusent des rencontres depuis le début de la compétition (11 juin-19 juillet).
Neuf personnes avaient été blessées début juin lors d’une fusillade à proximité du camp de base de l’Angleterre, à Kansas City (Missouri). Plus récemment, toujours à Kansas City, des supporters argentins se rendant au match Algérie-Argentine, ainsi que d’autres personnes, ont été pris pour cible par un homme armé, qui a tué une personne et en a blessé quatre autres.
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