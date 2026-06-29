Une fusillade éclate dans une fan zone de la Coupe du monde en Californie: 1 mort et un blessé grave

Une personne a été tuée et une autre gravement blessée dimanche lors d’une fusillade survenue dans un lieu de divertissement très fréquenté de San José, en Californie, qui accueillait une fan zone de la Coupe du monde, rapportent lundi plusieurs médias qui précisent qu’aucune rencontre n’était diffusée au moment des faits. Les forces de l’ordre ont précisé que “cet incident fait l’objet d’une enquête pour homicide”.

La police de San José a précisé sur le réseau social X que ses agents étaient intervenus peu après 21h10 (6h10 en Belgique). “Une victime a été déclarée décédée sur place. La deuxième victime a été transportée vers un hôpital local avec des blessures mettant sa vie en danger” a-t-elle complété.



Les lieux ont été bouclés et la plupart des bars du quartier ont été fermés après l’incident. La fan zone de San Pedro Square fait partie des différents lieux de la région de la baie de San Francisco qui diffusent des rencontres depuis le début de la compétition (11 juin-19 juillet).

