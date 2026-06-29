Yoro Dia à Diomaye et Sonko : « On a été déclassé par la Côte d’Ivoire, rattrapé par la Guinée et talonné par le Bénin et vous êtes toujours dans la cour de récréation »

Le politologue Yoro Dia, comme à ses habitudes face aux tenants du régime, a réagi, ce lundi, à l’issue du vote de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution. Dans une analyse sur le réseau social X, l’ancien ministre et coordinateur de la communication du gouvernement sous le régime de Macky Sall a dénoncé une confrontation entre les deux courants du parti au pouvoir, qu’il assimile à un jeu d’enfants se disputant les institutions du pays comme de simples jouets.







À en croire Dr Dia, qu’il s’agisse de la voie référendaire ou de la voie parlementaire pour faire aboutir cette réforme, le débat aurait été vidé de son intérêt réel. Il estime que Pastef tendance Diomaye et Pastef tendance Sonko se sont affrontés précisément sur le terrain institutionnel, qu’il juge être le seul domaine où le Sénégal n’avait, selon lui, aucun problème à régler en priorité. Une manière de suggérer que la bataille autour de la Constitution aurait occulté des urgences plus pressantes.







Il élargit rappelle, dans un même canal que le pays a été déclassé par la Côte d’Ivoire, rattrapé par la Guinée et talonné par le Bénin, sans préciser à ce stade l’indicateur économique ou social visé. Il appelle à ne pas se laisser distraire par l’affrontement entre les deux tendances de Pastef, qu’il qualifie de régression et de négation du Sénégal tout en invitant le peuple à se pencher sur les véritables urgences.

