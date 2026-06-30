Rapport d’impact 2021-2025 / Sabodala-Massawa et les 1500 milliards FCFA pour le Sénégal : Quand SGO fait les comptes de cinq ans d’exploitation aurifère



Par ailleurs, Abdoul Aziz Sy a détaillé l’ancrage local de l’entreprise qui s’appuie sur un réseau de plus de 600 fournisseurs sénégalais représentant 81% du budget d’approvisionnement et un personnel composé à 95% de nationaux. L’aspect communautaire n’a pas été omis par le DG de SGO avec 18 milliards de francs CFA investis depuis 2021 dans des programmes structurants. Il s’agit notamment de l’électrification de 10 des 13 villages de la commune de Saraya, ainsi que des appuis dans la santé, l’éducation, l’accès à l’eau potable et l’autonomisation économique des femmes.



Le Directeur général a réaffirmé la fierté de SGO d’opérer au Sénégal et son engagement à poursuivre son action aux côtés de l’État, des collectivités et des communautés locales.

Le Directeur général de la Sabodala Gold Operations (SGO), Abdoul Aziz Sy, a présenté ce lundi le premier Rapport d’Impact pays de la société, retraçant cinq années d’engagement (2021-2025) à travers le complexe aurifère de Sabodala-Massawa, la plus grande mine d’or du Sénégal.La cérémonie, organisée sous forme de podium plutôt que de panel classique, a réuni plusieurs autorités dont le Conseiller technique en charge des mines et de la géologie Ousmane Cissé, représentant le ministre empêché, le Président du Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), Pape Thialis Faye, le Directeur général de la SOMISEN, Ngagne Demba Touré, ainsi que le Président du Conseil départemental de Saraya, Moussa Danfakha.Dans son allocution d’ouverture, Abdoul Aziz Sy a souligné que la période couverte correspond également à l’année où Allied Gold a acquis l’opération, offrant ainsi un recul sur les transformations structurelles intervenues depuis. Il inscrit la démarche de SGO dans la Vision Sénégal 2050, qui place la souveraineté économique, la consommation nationale, l’emploi et le développement des territoires au cœur du projet national.Abordant le volet économique, le Directeur général a indiqué que la contribution de SGO au Sénégal s’élève à 1 500 milliards de francs CFA entre 2021 et 2025, soit 1,7% du PIB national, dont plus de 450 milliards de francs CFA versés en taxes, redevances et contributions au Trésor public. Il a également mis en avant l’usine de traitement BIOX, mise en service en 2024 pour un investissement de 300 millions de dollars (200 milliards de francs CFA) avec une capacité de 1,2 million de tonnes par an, ainsi qu’une centrale solaire de 37 MW destinée à réduire les coûts et l’empreinte carbone de l’exploitation.