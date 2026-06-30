Kaolack - Baccalauréat 2026 : plus de 13.000 candidats attendus, les téléphones et montres connectées formellement interdits…

Pour les épreuves écrites du Baccalauréat général 2026 qui démarrent ce mardi 30 juin, la région de Kaolack compte un total de 13.007 candidats. Les séries littéraires restent largement majoritaires avec plus de 6.800 candidats, tandis que les séries scientifiques ne comptent que 1.542 élèves. Ces candidats sont répartis dans 39 centres d’examen dont 29 centres principaux et 10 centres secondaires.

Selon Samba Diakhaté, inspecteur d’académie de Kaolack, l’utilisation des téléphones portables et de tout autre dispositif susceptible de favoriser la fraude est strictement interdite dans les centres d’examen. « Nous avons misé sur la sensibilisation en amont auprès des parents d’élèves et des chefs de centre. Il appartient aux parents de s’assurer que les enfants n’emportent aucun appareil électronique. Les règles sont claires, et aucun manquement ne sera toléré pour éviter l’exclusion définitive de candidats », a-t-il récemment prévenu lors d’un CRD préparatoire des examens 2026.

Rappelons qu’au niveau national, 180.797 candidats sont inscrits, répartis dans 543 jurys et 404 centres et centres secondaires.