Prévention des inondations : l'ONAS inspecte les chantiers de curage et appelle à une mobilisation collective

Le Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Seni Diène, a effectué ce lundi 29 juin 2026 une tournée d'inspection des principaux ouvrages d'assainissement de Dakar, notamment le canal de Ouakam, le bassin de la Zone de Captage et le canal de l'Arène nationale à Pikine. Cette visite de terrain visait à évaluer l'état d'avancement des opérations de curage pré-hivernal et à s'assurer de la fonctionnalité des équipements de pompage afin de réduire les risques d'inondations avant les premières fortes pluies. À Ouakam, le directeur général a notamment constaté les difficultés liées à un canal à ciel ouvert, confronté aux dépôts de gravats et aux risques d'éboulement, estimant qu'un aménagement en ouvrage maçonné constituerait une solution durable.







Au bassin de la Zone de Captage, les travaux affichent un rythme plus lent que l'année précédente, avec un taux d'exécution situé entre 50 et 60 %, selon les responsables du chantier. Les autorités ont également évoqué plusieurs défis structurels, notamment les branchements irréguliers au réseau d'eaux pluviales et les nuisances causées par certaines porcheries dont les déchets se retrouvent dans les canaux. Ces problématiques devraient être prises en compte dans le cadre du projet de dépollution de la Baie de Hann, tandis que des aménagements, dont le connecteur Hann-Fann, sont appelés à renforcer le système de drainage.







À l'issue de cette tournée, Seni Diène s'est dit globalement satisfait de l'avancement des opérations, rappelant que les travaux de curage ont démarré depuis la mi-mars. Il a toutefois insisté sur le fait que « les inondations ne sont pas l'affaire exclusive de l'ONAS », appelant les collectivités territoriales, les autorités administratives, les acteurs communautaires et les populations à préserver les infrastructures d'assainissement. Selon lui, cette mobilisation collective est indispensable pour garantir le bon fonctionnement des ouvrages et limiter les conséquences des fortes pluies attendues durant l'hivernage.

