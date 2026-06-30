Abdoul Aziz Sy, DG de SGO: « Nous voulons faire de notre présence à Massawa un levier de progrès durable pour les communautés hôtes »

Le directeur de Sabodala Gold Operations (SGO) s’est largement exprimé sur l’ancrage économique et social du groupe minier au Sénégal. Abdoul Aziz Sy a insisté lors du point de presse suite à la présentation du rapport d’impact 2021-2025 sur le partage de la valeur entre l’entreprise, l’État et les communautés locales. Selon lui, 81% des achats de la mine sont réalisés auprès d’entreprises sénégalaises, pour un montant de 950 millions de francs CFA sur la période considérée, illustrant un tissu de fournisseurs largement national.



Il s'agit selon lui, d’une contribution financière de SGO à l’État du Sénégal, qui s’élève à 450 milliards de francs CFA sur cinq ans, comprenant impôts, redevances minières et dividendes. Il a rappelé que l’État prélève 5% de la production au titre de la fiscalité minière et perçoit également des dividendes en tant qu’actionnaire, détenant 18% du capital de la société. À cela s’ajoutent les salaires des employés sénégalais, qui représentent 95% de l’effectif de la mine, portant la contribution économique totale à 1500 milliards de francs CFA sur la période.



Mais ce ne sont pas seulement les chiffres qui parlent. En réalité, le directeur a noté, sur la dimension sociale et environnementale de l’exploitation beaucoup de choses ont été faites. Près de 50% des employés sénégalais proviennent des communautés riveraines de la mine, et 18 milliards de francs CFA ont été investis dans des projets communautaires (éducation, santé, infrastructures routières). L’entreprise accompagne également l’émergence d’entrepreneurs locaux devenus prestataires, citant en exemple le président de la Fédération des agriculteurs de Kédougou, fournisseur d’œufs et de volaille pour la mine, ainsi qu’un opérateur local du secteur du transport.



Terminant sur le plan environnemental, SGO a indiqué avoir renoncé à l’exploitation de certaines ressources situées dans une zone abritant des chimpanzés, espèce protégée, afin de préserver cet habitat. Le groupe a par ailleurs investi dans une centrale solaire permettant de réduire à la fois les coûts énergétiques, l’énergie représentant un tiers des charges de la mine et l’empreinte carbone de l’exploitation. Le directeur a conclu en rappelant que 50% des revenus générés par la mine reviennent au Trésor public, faisant de Sabodala-Massawa un levier à la fois économique, territorial et de souveraineté pour le Sénégal.