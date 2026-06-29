( Suite ) MBACKÉ- Meurtre de Mamadou Guissé / Le suspect passe aux aveux et évoque des menaces de mort proférées en son encontre par sa victime

L’enquête relative au meurtre de Mamadou Guissé, survenu dans la localité de Mbacké, a connu une avancée significative dans la nuit du lundi 29 juin 2026. Le présumé auteur du coup mortel, qui était en fuite depuis la perpétration du drame, a finalement été, pour rappel. localisé et interpellé par les forces de l’ordre à Koungheul, précisément devant le district sanitaire de la ville.



Immédiatement après son arrestation, le suspect a été acheminé vers le commissariat central de Mbacké, où il est arrivé aux alentours de 23 heures. Placé en salle d’audition pour une première série de questions sommaires, il a rapidement cédé sous le poids des éléments recueillis par les hommes du commissaire El’Hadj Aly Guèye.



Selon des sources proches du dossier, le mis en cause est passé aux aveux, reconnaissant formellement avoir asséné le coup de couteau fatal à la victime. Toutefois, il a tenté de justifier son geste en évoquant les circonstances ayant précédé la tragédie. Il a expliqué aux enquêteurs qu’une vive altercation avait éclaté plus tôt dans la journée entre lui et Mamadou Guissé. Durant cette dispute, la victime aurait proféré des menaces de mort à son encontre, ce qui, selon le suspect, l’aurait poussé à commettre l’irréparable pour se défendre.



À l’issue de cet interrogatoire, le principal suspect a été déféré et placé en garde à vue, sous le chef d’inculpation provisoire de meurtre. Les enquêteurs s’attellent désormais à la vérification de la matérialité des faits et à la confrontation de sa version avec les éventuels témoignages présents sur les lieux du crime.



Parallèlement au volet judiciaire, le corps de Mamadou Guissé est actuellement conservé à la morgue de l’hôpital Dianatoul Mahwa de Mbacké. Conformément aux réquisitions du parquet, le transfert de la dépouille est prévu dans la soirée de ce lundi 29 juin 2026 vers l’Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand Yoff, à Dakar. L’autopsie médico-légale, qui doit permettre de déterminer avec exactitude les causes précises du décès et de conforter le dossier d’instruction, est programmée dans la matinée du mardi 30 juin 2026.



Pour l’heure, les motifs profonds du drame restent sujets à caution, et l’enquête se poursuit sous la supervision du procureur afin d’établir toutes les responsabilités dans cette affaire