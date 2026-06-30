Qui est Vadim Ermolaev, le millionnaire ukrainien blessé dans une attaque au colis piégé à Monaco?

“Roi de l’alcool en Crimée”

Oligarque ukrainien naturalisé chypriote en 2019, Vadim Ermolaev était encore la 24ᵉ plus grande fortune d’Ukraine en 2015, selon le magazine Forbes, avant de dégringoler au classement ces dernières années. Il a bâti sa fortune dans la production et la vente de spiritueux et l’immobilier. Il a d’ailleurs longtemps été considéré comme le “roi de l’alcool en Crimée”, avant l’annexion de la péninsule par la Russie en 2014, rappelle BFM

Collaboration avec l’ennemi

Il a malgré tout continué ses activités de négoce en Crimée sous occupation russe, ce qui lui a valu des sanctions du gouvernement ukrainien en 2023 pour collaboration avec l’ennemi, sur décision du Conseil national de sécurité (NSDC), promulguée par le président Volodymyr Zelensky. Selon le média ukrainien Oukraïnska Pravda, ses avoirs ont été gelés pour une durée de 10 ans. Il figure également sur une liste de 84 ressortissants accusés d’avoir fui le pays.

Attaque au colis piégé



Monaco, micro-État ultrasécurisé “C’est la première fois que dans l’histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la Principauté”, a déclaré le ministre d’État, chef du gouvernement monégasque, Christophe Mirmand. Avec des services de sécurité en nombre et un système de vidéosurveillance perfectionné, Monaco a longtemps maintenu l’image d’un havre de paix particulièrement sûr, même si quelques braquages sont venus troubler la quiétude ces dernières années. “La Principauté de Monaco demeurera unie et déterminée face à la violence et au crime. La sécurité de notre communauté a toujours été une priorité”, a promis le prince Albert II. Lundi soir, un homme a été vu en train de déposer un colis devant son domicile à Monaco, dans un quartier tout proche de la frontière avec la France. L’engin a explosé vers 21H, faisant trois blessés, un couple de 50/60 ans en urgence absolue, dont Vadim Ermolaev, et un adolescent de 13 ans en urgence relative, ont annoncé les autorités monégasques. Mardi matin, l’état des blessés, tous trois hospitalisés à Nice, à une vingtaine de kilomètres, n’avait pas évolué, selon un porte-parole du gouvernement. L'immeuble visé compte six appartements, mais les trois blessés étaient les seules personnes présentes.

Trois personnes ont été blessées, dont deux très grièvement, ce lundi soir à Monaco dans un probable attentat au colis piégé, ont indiqué le gouvernement monégasque et le parquet général. Parmi les blessés figure l’oligarque millionnaire ukrainien Vadim Ermolaev, visé par des sanctions de Kiev depuis 2023.