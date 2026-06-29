Mali : après les récentes attaques, les motos dans le viseur des autorités


Mali : après les récentes attaques, les motos dans le viseur des autorités
Le Mali a lancé une vaste campagne nationale d'immatriculation des motos et tricycles. Une mesure qui intervient dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes, au cours desquelles les deux-roues sont régulièrement utilisés par les groupes armés pour mener leurs opérations ou faciliter leurs déplacements.Depuis juin 2026, les propriétaires de motos et de tricycles sont appelés à faire immatriculer leurs engins sur toute l'étendue du territoire national.
 
Derrière cette mesure administrative se dessine un objectif plus large : renforcer la traçabilité des deux-roues et améliorer les capacités de contrôle des forces de sécurité.Cette décision intervient quelques semaines après les attaques coordonnées ayant visé plusieurs localités du pays. Lors de ces offensives, des assaillants se sont notamment déplacés à moto pour pénétrer rapidement dans certaines zones avant de prendre la fuite, illustrant une nouvelle fois le rôle stratégique des deux-roues dans les modes opératoires des groupes armés.
 
Face à ce constat, les autorités maliennes entendent désormais identifier chaque moto circulant sur le territoire de façon renforcée. L'immatriculation permettra de disposer d'un fichier national des propriétaires, de faciliter les contrôles routiers et d'améliorer le suivi des engins en cas d'enquête ou d'opérations de sécurité.
 
La campagne concerne l'ensemble des motos et tricycles non immatriculés. Les propriétaires devront fournir une pièce d'identité, un certificat de résidence ainsi que les justificatifs de propriété de leur véhicule. Le coût de l'opération est fixé à 12 000 FCFA par engin, avec un paiement effectué via la plateforme TRESOR PAY. 
 
Cette démarche vise également à mieux organiser le parc national des deux et trois roues. Au-delà de l'aspect sécuritaire, les autorités espèrent instaurer une meilleure gestion administrative des véhicules motorisés et renforcer la lutte contre les vols, les trafics et les usages frauduleux.
 
 
Pour de nombreux observateurs, la réussite de cette opération dépendra toutefois de son application effective sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales où de nombreuses motos circulent encore sans documents administratifs.
 
Avec cette campagne, Bamako affiche sa volonté de renforcer les dispositifs de contrôle dans un contexte sécuritaire toujours marqué par la menace des groupes armés, tout en modernisant progressivement le système d'identification des véhicules à deux et trois roues.
 
Fatoumata Gadjigo (Stagiaire)
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Lundi 29 Juin 2026
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