Révision constitutionnelle : Me Oumar Youm dénonce une « forfaiture » et réclame un référendum

L'ancien ministre et responsable de l'Alliance pour la République (APR), Me Oumar Youm, s'est rendu ce lundi 29 juin au centre-ville de Dakar pour prendre part à la mobilisation contre le projet de révision de la Constitution. Toutefois, il n'a pas pu accéder aux abords de l'Assemblée nationale, où les forces de l'ordre avaient mis en place un important dispositif de sécurité.



Présent parmi les manifestants, l'ancien ministre a vivement critiqué le processus engagé par la majorité parlementaire, qu'il qualifie de « forfaiture ».



« On est là pour dire non à la forfaiture. Nous sommes là pour dire non à la confiscation de la République, pour défendre la République et le peuple. Je pense que c'est une présence qui parle plus que les actions. Aucun démocrate ne peut être contre un référendum, et c'est ce que nous demandons », a déclaré Me Oumar Youm.

