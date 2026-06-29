Révision constitutionnelle : Me Oumar Youm dénonce une « forfaiture » et réclame un référendum

L'ancien ministre et responsable de l'Alliance pour la République (APR), Me Oumar Youm, s'est rendu ce lundi 29 juin au centre-ville de Dakar pour prendre part à la mobilisation contre le projet de révision de la Constitution. Toutefois, il n'a pas pu accéder aux abords de l'Assemblée nationale, où les forces de l'ordre avaient mis en place un important dispositif de sécurité.
Présent parmi les manifestants, l'ancien ministre a vivement critiqué le processus engagé par la majorité parlementaire, qu'il qualifie de « forfaiture ».
« On est là pour dire non à la forfaiture. Nous sommes là pour dire non à la confiscation de la République, pour défendre la République et le peuple. Je pense que c'est une présence qui parle plus que les actions. Aucun démocrate ne peut être contre un référendum, et c'est ce que nous demandons », a déclaré Me Oumar Youm.
-
Kaolack - Baccalauréat 2026 : plus de 13.000 candidats attendus, les téléphones et montres connectées formellement interdits…
-
Rapport d’impact 2021-2025 / Sabodala-Massawa et les 1500 milliards FCFA pour le Sénégal : Quand SGO fait les comptes de cinq ans d’exploitation aurifère
-
Abdoul Aziz Sy, DG de SGO: « Nous voulons faire de notre présence à Massawa un levier de progrès durable pour les communautés hôtes »
-
TOUBA- La désignation de Habib Diop, DG de la SAR, comme coordinateur de « Diomaye- Président, contestée
-
Prévention des inondations : l'ONAS inspecte les chantiers de curage et appelle à une mobilisation collective