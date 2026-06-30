Académie de Thiès : 31.143 candidats en lice, avec une augmentation de 2.189 candidats

Le Bac général débute ce mardi 30 juin sur toute l'étendue du territoire national notamment au niveau de l'Académie de Thiès. Et pour cette année, celle-ci compte 31.143 candidats dont 11.672 garçons
(37,48 %) et 19.471 filles( 62,52 %). À rappeler que cette année le nombre de candidats a connu une augmentation avec 2.189 candidats de plus, comparé à l'année dernière.
Les candidats individuels sont de 3.205 candidats dont 2.093 filles et ceux à besoin spécifique s'élève à 29 (Aveugle : 6 ; Mal entendant : 1 ; Mal voyant : 14 ; Moteur : 7 ; Sourd-Muet : 1). À noter que l'académie compte 75 centres dont 8 centres secondaires avec 94 jurys.
Ce matin, les autorités académiques et administratives effectuent leur traditionnelle visite au niveau des centres d'examen...
Autres articles
-
Mbour : Plus de 2,2 milliards FCFA bloqués, la mairie sort du silence et accuse les lenteurs administratives
-
Diamaguène Sicap Mbao : un vendeur de café arrêté pour trafic présumé de comprimés barbituriques
-
Kaolack - Baccalauréat 2026 : plus de 13.000 candidats attendus, les téléphones et montres connectées formellement interdits…
-
Rapport d’impact 2021-2025 / Sabodala-Massawa et les 1500 milliards FCFA pour le Sénégal : Quand SGO fait les comptes de cinq ans d’exploitation aurifère
-
Abdoul Aziz Sy, DG de SGO: « Nous voulons faire de notre présence à Massawa un levier de progrès durable pour les communautés hôtes »