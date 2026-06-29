Réviser l'irrévisable? La réforme constitutionnelle de 2026 à l’épreuve de l’article 103 de la Constitution sénégalaise

Par Dr El hadji Daniel SO

Docteur en Histoire du Droit et des InstitutionsSpécialiste en droit processuel



Résumé



La proposition de loi constitutionnelle nᵒ 17/2026 ambitionne de réorganiser profondément les rapports entre les pouvoirs publics au Sénégal. Si elle ne modifie pas expressément les éléments protégés par l’article 103, alinéa 7, de la Constitution, plusieurs de ses dispositions soulèvent la question de savoir si une transformation substantielle de l’équilibre institutionnel peut constituer une révision indirecte de la forme républicaine de l’État. L’étude examine la portée juridique de la clause d’intangibilité consacrée par l’article 103 et confronte la réforme proposée aux enseignements du droit constitutionnel comparé africain et européen.



Mots-clés : révision constitutionnelle – clause d’éternité – forme républicaine de l’État –pouvoir constituant dérivé – Sénégal – Cour constitutionnelle.



INTRODUCTION



L’article 103 de la Constitution sénégalaise occupe une place singulière dans l’architecture constitutionnelle nationale. Depuis la révision constitutionnelle de 2016, il interdit toute révision portant sur « la forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République », tout en précisant que cette disposition elle-même ne peut être révisée. Cette double protection institue une véritable clause d’éternité constitutionnelle (article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution, JORS, numéro spécial n° 6926 du 7 avril 2016, p. 505, donnant une nouvelle rédaction à l’article 103).



La doctrine sénégalaise a très tôt souligné que le pouvoir de révision constitutionnelle ne saurait être assimilé au pouvoir constituant originaire. Comme l’écrit le professeur Ismaïla Madior FALL, « le pouvoir de révision demeure un pouvoir constitué soumis aux limites posées par la Constitution elle-même » (FALL, I. M. (2007). Les révisions de la Constitution au Sénégal. CREDILA, Dakar, p. 43). Cette affirmation constitue le point de départ de toute réflexion sur les clauses d’intangibilité consacrées par l’article 103.



La proposition de loi constitutionnelle nᵒ 17/2026 intervient dans ce contexte normatif particulier. Elle entend renforcer la séparation des pouvoirs, accroître les prérogatives du Premier ministre, instituer une Cour constitutionnelle et réaménager les mécanismes de contrôle de l’action gouvernementale.

La question centrale est alors la suivante : Une réforme qui ne modifie pas formellement la forme républicaine de l’État peut-elle néanmoins être censurée lorsqu’elle transforme substantiellement l’équilibre constitutionnel protégé par l’article 103 ?